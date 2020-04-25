الحكومة البريطانية: البلاد لم تخرج من دائرة الخطر بعد

أشارت ​الحكومة البريطانية​ إلى أن البلاد لم تخرج من دائرة الخطر بعد، مشددةً على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي.

ولفتت الحكومة إلى أن "الوقت ليس مناسبًا لتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مطالبةً الجميع "بالبقاء في منازلهم".

بالتوازي، اعلنت ​السلطات البريطانية​ في وقت سابق من هذا اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 20319 شخصًا، إثر تسجيل 813 حالة وفاة جديدة.