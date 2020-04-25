الحكومة البريطانية: البلاد لم تخرج من دائرة الخطر بعد

أشارت الحكومة البريطانية إلى أن البلاد لم تخرج من دائرة الخطر بعد، مشددةً على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي.
ولفتت الحكومة إلى أن "الوقت ليس مناسبًا لتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبةً الجميع "بالبقاء في منازلهم".
بالتوازي، اعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من هذا اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 20319 شخصًا، إثر تسجيل 813 حالة وفاة جديدة.
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