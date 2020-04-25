بيروت الحكومي: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ولا حالات حرجة في العناية المركزة

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​، تسجيل 3 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد Covid-19، وأنه استقبل 8 حالات مشتبها بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى، مبشرا في الوقت نفسه بتماثل حالتين للشفاء، وبأن لا حالات حرجة في العناية المركزة.

وأوضح، في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أنه "أجرى 266 فحصا مخبريا، سجلت 3 إصابات وباقي النتائج سلبية"، لافتاً إلى أن "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 14 إصابة"، مشيراً إلى أنه تم استقبال 8 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى، بينما تماثلت حالتان للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كل عواض المرض.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه بلغ 118 حالة شفاء، مؤكداً أن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.