سلطات نيويورك: تسجيل 437 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعن حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية أندرو كومو، تسجيل 437 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتاً إلى أن عدد المصابين انخفض إلى نحو 1100 يوميًا مقابل 1300 تقريبًا في السابق".

وشدد كومو على أن "التدابير التي اتخذتها السلطات في البلاد، ساهمت في خفض عدد المصابين بفيروس كورونا بنحو 100 ألف مصاب".

وكان حاكم ولاية نيويورك أشار في وقت سابق، إلى أن "سلالات الفيروس دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين"، لافتاً إلى أن "قيود السفر التي فرضها ترامب جاءت متأخرة للغاية، وبالتالي لم توقف انتشار المرض في الولايات المتحدة".