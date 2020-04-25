شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتجه للكارثة.. طبيب تركى شهير يتوقع وصول وفيات كورونا لـ120 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طبيب أمراض القلب التركى الشهير محمد تشيلينجير أوغلو، إن أعداد الوفيات فى تركيا نتيجة فيروس كورونا المستجد من الممكن أن تصل إلى نحو 120 ألف حالة وفاة.

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ونقلت قناة أنيل سورال التركية تصريحات صادمة لأستاذ أمراض القلب محمد تشيلينجير أوغلو، حول فيروس كورونا المستجد، قال فيها إن عدد الإصابات فى تركيا بفيروس كورونا المستجد فى تزايد، لأن هذا الفيروس ينتقل عبر التواصل مع أشخاص مصابين، وهناك بعض الناس لا ينصتون إلى الحديث، ويخرجون إلى الشوارع. ماذا سيحدث بحلول الصيف؟ سترتدون أقنعتكم الطبية، لكن لن يختفى الفيروس. وأنا واثق من هذا 100 فى المائة".

وأضاف الطبيب، الذى يعيش بالولايات المتحدة الامريكية، فى رسالة إلى الشعب التركي: "ستتعلمون أن تتعايشوا فى ظل وجود الفيروس، سيستمر عدد الوفيات فى تركيا بين معدل 90: 100 وفاة يوميًا. ومن الممكن أن يصل عدد الضحايا إلى نحو 120 ألف وفاة، وبمجرد أن تبدأ الحياة فى العودة إلى طبيعتها ستبدأ الحالات فى التزايد أكثر".