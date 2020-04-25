شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..تقرير يكشف تحريض إعلام قطر ضد الدول العربية لتهديد استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن التضليل والأكاذيب المستمرة التي تروجها قناة الجزيرة القطرية، من أجل بث الفتن المضللة ضد الدول العربية واستقرارها، وهو استمرار لعدم المهنية والنهج الخاطئ الذى تسير عليه القناة القطرية بشكل دائم .

وأضاف التقرير، أن قناة الجزيرة القطرية، عملت على ترويج كاريكاتير مسئ لدول الخليج، من خلال أحد رساميها في موقع الجزيرة، وتدواله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الكتائب الإلكترونية ، ويأتي ذلك استمرار لحالة التحريض المستمر التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، وإعلام قطر الإرهابي ضد الدول العربية واستقرارها وأمنها.

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وكانت قد كشفت عائشة القحطانى، الناشطة القطرية فى لندن، أن السلطات القطرية حاولت اختطافها وتسفيرها إلى البلاد، عن طريق أحد العناصر التى ترعاها وينتمى لإحدى دول المقاطعة.

وقالت عائشة فى سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تويتر: "عندما تدعم سلطة دولة معينة، مثل سلطة دولة قطر، بأموال طائلة بعض المعارضين من دول المقاطعة، ألا يعد هذا تدخلا فى الشئون الداخلية للدول الأخرى ومحاولة لتهديد أمنها الداخلى أيضا؟!.. إذا كنتم لا ترضون تدخل أى دولة أخرى فى الشأن الداخلى لقطر، وهذا حق أصيل، فلا تفعلوا المثل