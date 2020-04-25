شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ..تعرف على تفاصيل رحلة إعمار وتنمية سيناء فى ذكرى عيد تحريرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم 25 أبريل عيد تحرير سيناء ال 38، عيد المصريين بانتصار القوات المسلحة على العدو ونجاح الدبلوماسية المصرية على ساسة العالم أجمع، في استرداد جزء غالي وثمين من أرض الوطن.

وتأتى هذه المناسبة اليوم فى ظل ما عهدت إليه الحكومة من تنمية لسيناء خلال الفترة الماضية ، ونرصد ما تم فى هذا الإطار وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية :

- إنفاق 600 مليار جنيه على البنية الأساسية لتنمية سيناء خلال 6 سنوات

- تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين بإجمالي استثمارات بلغت حوالى 7 مليار جنيه

- بلغت مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالى الحالى 2019/2020 حوالى 288 مليون جنيه

- بلغت مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى 2019/2020 فقد بلغت حوالى 261 مليون جنيه

- اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء للعام المالى الجارى، و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة

- الانتهاء من سلسلة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى تصل لقيمة 50 مليون دولار

- يجرى العمل فى إنشاء أكبر محطة مياه فى الشرق الأوسط على ساحل العريش تسلم خلال 4 سنوات ويصل إنتاج المرحلة الأولى 100 ألف متر مياه فى اليوم

- تنفيذ مدن جديدة في سيناء، سواء مدينة " سلام" أو "بئر العبد الجديدة"، وهذه المدن وغيرها من المدن ستمثل رأس حربة للتنمية في سيناء.

- تعتمد خطة تنمية سيناء على توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار

- ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4,5%.

- 312 مشروع تنفذه الهيئة الهندسية بسيناء بتكلفة 199 مليار جنيه تم الإنتهاء من 171 مشروعاً منها.

-تحويل معهدين فنييْن صناعييْن في شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية في بورسعيد إلى جامعة تكنولوجية.

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-يتم العمل على تنمية الإقليم بتوفير أراضٍ لإنشاء جامعات خاصة في محافظتيْ سيناء، خاصة فى منطقة شرم الشيخ.

- التوسع فى المراكز البحثية، لمهمة بعلوم البحار، والزراعات المختلفة، وتم عرض الموقف التنفيذيّ لجامعة سلمان، وموقف تمويل المشروع، وأسلوب إدارة وتشغيل الجامعة،وتم توفير 10 أفدنة لسكن الطلاب بجامعة الملك سلمان

- شملت المشروعات توقيع عقد لتنفيذ معالجة مياه الصرف في بحر البقر بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.90% من المبالغ التي تم تخصيصها من وزارة التعاون الدوليّ لمشروعات سيناء تم إنفاقها، وتنفيذ المشروعات المخصصة لها.

- تم تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية من وزارة الاسكان من خلال 14 تجمعاً عمرانياً تنموياً، كما يتم تنفيذ 7 تجمعات بدوية جديدة، من خلال القوات المسلحة، لتكون سلة الغذاء بالمحافظة.

- تنفيذ 312 مشروعاً لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بإجمالي تكلفة 199 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 171 مشروعاً منها حتى الآن.

- تنفيذ 17 نقطة اتصال تربط سيناء بالضفة الغربية والمحافظات

-- أما عن مشروعات مجال الطرق، تتضمن إنشاء 24 طريقاً بإجمالي أطوال 1922 كم.

- وشملت مشروعات الإسكان، تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي عدد 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها انشاء تجمعات عمرانية جديدة منها مدينة رفح الجديدة

- تم إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، وانتهت من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات، وجار العمل في الباقي

- كما تم تنفيذ 4 مشروعات فى مجال التنمية الصناعيه

- وتنفيذ 11 مشروع فى مجال التنمية الزراعيه للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين م3 مياه

- وفى مجـال المنشـآت التعليميـة، تم تنفيذ ما يقرب من 50 مشروع تشمل ( إنشاء ورفع كفاءة مدارس / إدارات تعليمية ).

- و19 مشروع في مجـــــال المنشــــــآت الرياضية والثقافية والإجتماعية والخدمية والترفيهية.

- تطوير ورفع كفاءة 35 مركز شباب، وإنشاء 9 مراكز أخرى