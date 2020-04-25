شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى التحرير: "منظمة سيناء" رادارات تمشي على الأرض في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانب من الأعمال البطولية لـ «منظمة سيناء» وهي إحدى أهم حركات المقاومة، التي تشكلت بواسطة مجموعة متطوعين من أبناء سيناء بمعاونة المخابرات الحربية المصرية عقب حرب يونيو 1967.

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ويقول الكاتب شريف عارف : بعد الحرب سألوا وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه ديان : كيف استطاعت مصر الحصول على كل هذه المعلومات بهذه التفاصيل والدقة علمًا بأنه ليس لديها أجهزة متطورة أو معدات فنية تستطيع بها الحصول على هذه المعلومات ولاتوجد هناك دولة تساعدها بأقمارها الصناعية ؟!..فأجاب لقد غطت مصر سيناء برادارات بشرية ذات عقول ترى وتستنتج وترسل أفضل مائة مرة من الرادارات الصماء، وبذلك استطاعت مصر أن تحصل على كل المعلومات داخل سيناء.

وأضاف إن المرحوم اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية أثناء حرب أكتوبر المجيدة شرح كيفية الاستعانة ببدو سيناء في تدريبهم على أعمال الاستطلاع عبر تدريبات تمت لمدة شهرين حتى يتعلم الفرد كل شيء ويتسلم جهازا لاسلكيًّا يبلغنا من خلاله بكل المعلومات مهما كانت صغيرة. وبهذا غطينا سيناء كلها. ( المصدر – كتاب " مقاتلون وجواسيس" للكاتب شريف عارف/ سلسلة حوارات صحفية مع اللواء فؤاد نصار)

يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .