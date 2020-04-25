شكرا لقرائتكم خبر عن 35% زيادة فى مُخصصات التعليم قبل الجامعى لخفض كثافات الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% بخطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 لتصل إلى 16.8 مليار جنيه لإتاحة الخدمات التعليمية، وربط التعليم بسوق العمل، والعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهامة.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالى الجديد على النحو الآتى:

1- خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز علي المحافظات ذات الكثافات المرتفعة "الجيزة، الاسكندرية، القليبيوة، الغربية، الفيوم".

2- إتاحة التعليم المتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33% مقارنة بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلي 110 مدرسة تستوعب 78 ألف طالب.

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3- التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 36600 طالب.

جدير بالذكر، أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنية مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018/2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019/202.