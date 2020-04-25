شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى: البرلمان كسر حاجز كورونا بالتعايش والانعقاد.. والتجربة مرت بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مجلس النواب من المؤسسات التى كسرت حاجز أزمة كورونا وطبق قواعد التعايش مع الأزمة الراهنة بعودته للانعقاد الأسبوع الجارى متخذا حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ انتشار فيروس كورونا.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن البعض تصور أن انعقاد البرلمان سيكون به صعوبة للغاية لكنه تم بنجاح وبشهادة الجميع، كما أن الأمانة العامة وضعت كافة القواعد الوقائية بتوزيع كمامات وعبوة مطهر، من أجل ضمان عدم انتشار العدوى ودخول السيارات بشكل منظم والمرور على وحدة التعقيم الذاتى وقياس درجة الحرارة قبل الدخول لمبنى مجلس النواب.

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وشدد أن الوعى انتشر بين أعضاء البرلمان بمنع القبلات والسلام والتزم الجميع بالمسافات الآمنة وارتداء الكمامات، مؤكدا أن البرلمان سيواصل انعقاده خلال الفترة المقبلة لإقرار حزمة من التشريعات الهامة على أجندته.

يذكر أن مجلس النواب كان قد انعقد الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من المهام التشريعية وأقر11 مشروع قانون أبرزها قانون ضم العلاوات الخمس للمعاشات وقانون الأمراض المعدية وقانون رفع حد الإعفاء الضريبى وعدد من التشريعات الهامة الأخرى.