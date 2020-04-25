تطوان..”لايف” على “مجموعة فيسبوكية” يقود فتاتين إلى سجن “الصومال”

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التابعة لتطوان، أمس الجمعة، إيداع فتاتين بالسجن المحلي “الصومال”، على خلفية خرقهما لحالة الطوارئ الصحية، بعد تسجيلهما لبث مباشر ليلا من شوارع مديني مرتيل وتطوان، وتحديد أولى جلسات محاكمتهما في 8 ماي المقبل.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن النيابة العامة تابعت الفتاتين “ن.ب” و “ر.أ” بتهم “خرق حالة الطوارئ الصحية، والتحريض على مخالفات قرارات حالة الطوارئ بواسطة وسيلة تستعمل لهذا الغرض كدعامة إلكترونية، وإهانة رجال القوة العمومية بواسطة أفعال وإشارات من شأنها المساس بالاحترام الواجب لهم، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والتحريض عليه وعدم الامتثال والمشاركة في كل ذلك”.

وكانت المصالح الأمنية في تطوان قد أوقفت الفتاتين اللتين تقطنان في مدينة مرتيل، يوم الأربعاء الماضي، بمدار “الملاليين”، إثر تسجيلهما لبث مباشر خلال جولة ليلية قامتا بها على متن سيارتهما، في شوارع مدينتي الحمامة البيضاء ومرتيل، وادعيتا أن العناصر الأمنية لا تقوم بتشديد الإجراءات القانونية المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.