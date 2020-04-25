سعد لمجرد يصدر عملا جديدا حول كورونا…”شدة وتزول”-فيديو

أصدر الفنان المغربي، سعد لمجرد، اليوم السبت، أغنية قصيرة، رفقة المغني اللبناني صلاح الكردي، بعنوان “شدة وتزول”، يبعثان من خلاله الأمل في القلوب، تزامنا مع ظروف فرضتها جائحة كورونا.

ووجه الفنانان المغربي واللبناني، رسالة أمل للجمهور، باعتبارها أن الوضع مجرد ظرف صعب سيمر دون شك، وستعود الأمور لمجاريها لا محال.

وطالب لمجرد وصلاح، من جمهورهما في المقطع الغنائي القصير، بملازمة المنزل لأن ذلك أفضل خيار لحماية الأنفس والمقربين.

وساعد كاتب الكلامات منير الحمداوي، سعد لمجرد وصلاح الكردي، على كتابة كلمات المقطع، فيما أشرف على إخراج الكليب المرافق الذي يعتمد على مشاهد من الدار البيضاء وبيروت، المخرج سعيد الماروك.