بقيمة 2 مليار سنتيم.. جهة الرباط سلا توزع مواد تعقيم ومعدات وسيارات رش لمكافحة انتشار كورونا -صور

بتمويل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وزعت خلال الأسبوع الجاري، تجيزات ومواد لمكافحة انتشار فيرو كورنا على أقاليم الجهة التي تسبب فيها الوباء حتى الآن بإصابة 299 شخص توفي من بينهم 11 شخصا وفق آخر حصيلة.

وجرى خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تسليم كميات من مواد وآليات ولوازم التعقيم لمسؤولي عمالات الرباط وسلا والصخيرات-تمارة وأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم. كمَا سيتم يوم الإثنين 27 أبريل 2020، تسليم ست سيارات مُجهزة بآليات متخصصة في رش مواد التعقيم، وفق ما أكده عبد العالي حامي الدين نائب رئيس الجهة.

وأكد حامي الدين ان هذه العملية تأتي تأتي هذه العملية تنفيذا لإعلان مجلس الجهة مساهمته ب20 مليون درهم لاقتناء مواد وآليات ولوازم التعقيم لدعم التدابير الصحية لحماية الساكنة من هذا الوباء إلى جانب مساهمات مَادية أخرى لمجلس الجهة، تبلغ قيمتها المالية الإجمالية إلى حدود اليوم مبلغا يقدر ب73 مليون درهم ، منها 48 مليون درهم حصة مساهمة مجلس الجهة في الصندوق المحدث لمواجهة الوباء، وتحويل مجلس الجهة لـمبلغ يقدر بـ5 مليون درهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.