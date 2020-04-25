من شرائح مختلفة.. مواطنون من شمال المغرب: مرحبا رمضان.. لنتأقلم مع الظروف ونلتزم بالحجر الصحي-فيديو

استقبل المواطنون، رمضان، هذه السنة، في ظروف استنائية، بسبب جائحة كورونا وفترة حالة الطوارئ الصحية في المغرب، الأمر الذي يجعل أجواء الشهر الكريم الحالية، مختلفة عن باقي السنوات.

وتحدث مواطنون من شمال المغرب، في فيديوهات من منازلهم، عن ضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي، في رمضان هذه السنة، معبيرين عن استقبالهم لهذا الشهر بفرح، مهما كانت الظروف.

ووجه المتحدثون المنتمون لفئات مختلفة، منهم طبيب، وفاعلان جمعويان، وطالبة، ومغني راب، رسائل تحفيزية عبر فيديوهات، تهدف إلى التشجيع على استغلال رمضان والحجر الصحي في القيام بأمور تعود بالنفع، مع ضرورة الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.