فنانون رحبوا بالشهر الكريم بغناء “أهلا رمضان” – فيديو

اختار فنانون استقبال شهر رمضان عبر أعمال فنية بسيطة، تلائم المناسبة الدينية التي تحل ببلادنا اليوم السبت، منهم عمر ورجاء بلمير، والفنان زهير بهاوي.

وشارك زهير بهاوي على حسابه بأنستغرام، مقطع فيديو وهو يقدم أنشودة “أهلا رمضان” الشهيرة ، ويعزف على ألة الأورغ، موجهة التهاني لجمهور بهذه الطريقة.

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ونشر الشقيقان بلمير، كذلك، على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الجمعة ، مقطع فيديو يقدمان فيه نفس الأغنية بطريقتهما.

واعتمد الثنائي بلمير على تصوير بسيط في مكان مليء بألوان، خصوصا أن الظروف التي فرضها فيروس كورونا، تمنعها من التصوير بأماكن خارجية.