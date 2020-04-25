وزارة التعليم تعلن عن تغيير جدول حصص الدراسة عن بعد في رمضان

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تغيير في جدولة حصص الدراسة عن بعد على شبكات برمجة دروس التلفزة المدرسية، التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية الوطنية، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح الوزارة في بلاغ لها، أنه على مستوى القناة الرابعة “الثقافية”، فإن الفترة الأولى من البرمجة ستمتد “من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء”، أما الفترة الثانية “من الساعة التاسعة مساء إلى منتصف الليل”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه فيما يخص البرمجة بقناة “الأمازيغية” ستكون من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا، وبقناة “العيون” من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وبقناة “الرياضية” من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الأمهات والآباء وجميع المواطنات والمواطنين أن الحصص المخصصة للتعليم الأولي سيتم بثها ابتداء من فاتح رمضان 1441 من خلال قناة “الأمازيغية” على الساعة العاشرة صباحا عوض القناة “الثقافية”.

ولفت البلاغ إلى أن الوزارة ستعمل على غرار الأسابيع الماضية على الإعلان مساء كل يوم عن البرمجة المفصلة الخاصة بكل قناة بالنسبة لليوم الموالي، وذلك عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وكذا صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements