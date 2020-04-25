الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 495 إصابة.

وأوضحت الكيلة، في الإيجاز الصحافي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين والتدابير الاحترازية، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: إصابتان في يطا بالخليل لزوجة وطفل ممرض في مستشفى المطلع، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وضاحية السلام قرب بلدة عناتا.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي تعاف في مستشفى "هوغو تشافيز" بترمسعيا، وفندق الجراند بارك في رام الله، ما يرفع حالات التعافي إلى 105، وحالة انتكاسة جديدة لمتعاف في مستشفى "هوغو تشافيز"، لترتفع حالات الانتكاسة في فلسطين إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من نسبة المصابين، مبينة أن 260 طفلا أعمارهم أقل من 9 أعوام مصابون بالفيروس.

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وقالت إن عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بكورونا منذ بداية الجائحة.

وفيما يتعلق بالأسير الذي أعلن الاحتلال عن إصابته بكورونا، أوضحت الوزيرة أنه تم إجراء فحوصات لأفراد عائلته وجميعها كانت سلبية (خالية من المرض)، ولكنهم يخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأضافت أن طواقم وزارة الصحة تقوم بإجراء دراسة مسحية لمواطنين في القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري، وسيجري عمل 5000 مسحة لفحوصات ستصدر نتائجها خلال يومين.

وشددت كيلة على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية، ووضع الكمامات والقفازات الواقية أثناء التواجد خارج المنزل وفي الحيز العام، مشيرة إلى أن الجائحة متواصلة طالما أن العالم لم يكتشف لقاحا خاصا بفيروس كورونا.