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عدد الوفيات بكورونا في المستشفيات البريطانية يتجاوز 20 ألفا‎

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوفيات بكورونا في المستشفيات البريطانية يتجاوز 20 ألفا‎ والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020

صورة أرشيفية

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 813 وفاة إضافية بفيروس المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20319.

وشهدت الحصيلة اليومية ارتفاعا عن اليوم السابق الذي سجلت خلاله 684 وفاة، وذلك رغم اعتبار الحكومة أن بريطانيا تجاوزت ذروة الوباء.

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