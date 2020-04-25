عدد الوفيات بكورونا في المستشفيات البريطانية يتجاوز 20 ألفا‎

السبت 25 أبريل 2020

صورة أرشيفية

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 813 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20319.

وشهدت الحصيلة اليومية ارتفاعا عن اليوم السابق الذي سجلت خلاله 684 وفاة، وذلك رغم اعتبار الحكومة أن بريطانيا تجاوزت ذروة الوباء.