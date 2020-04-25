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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوفيات بكورونا في المستشفيات البريطانية يتجاوز 20 ألفا والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
صورة أرشيفية
سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 813 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20319.
وشهدت الحصيلة اليومية ارتفاعا عن اليوم السابق الذي سجلت خلاله 684 وفاة، وذلك رغم اعتبار الحكومة أن بريطانيا تجاوزت ذروة الوباء.
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