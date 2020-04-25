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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 223 ألفا و759 شخصا في إسبانيا والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
قالت صحيفتا الباييس والموندو الإسبانيتان إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 22 ألفا و902 حالة، السبت.
وبلغ العدد اليومي للوفيات 378 في زيادة طفيفة عن عددها، الجمعة، وهو 367 الذي يعد أقل عدد يومي لحالات الوفاة في إسبانيا خلال الشهر الماضي.
وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد إلى 223 ألفا و759 بعد أن كان 219 ألفا و764 في اليوم السابق.
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