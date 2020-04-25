اليمن..استقالة مدير عام مديرية التواهي بعدن نتيجة تردي الخدمات

السبت 25 أبريل 2020

استقال مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، نتيجة تردي الخدمات للمواطنين.



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ووفق متابعة، فإن "استقالة مأمور مديرية التواهي تأتي لتردي الخدمات العامة في عدن بسبب سوء الحكومة، كما ذكر في نص استقالته".

وذكر في استقالته أنها بسبب تردي الخدمات العامة في عدن بسبب سوء تصرف الحكومة، واستخدام عصا الخدمات لتعذيب الناس في عدن لتحقيق أهداف سياسية .