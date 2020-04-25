شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أبرز خروقات الحوثيين في الحديدة خلال أسبوع والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020

واصلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خروقاتها لاتفاق ستوكهولم الهدنة التي أعلنها التحالف العربي في اليمن حيث قصفت بقذائف الهاون ونيران أسلحتها الرشاشة عددا من المدن والتجمعات السكانية في المديريات المحررة بالحديدة بالإضافة مواصلتها زراعة الألغام والعبوات الناسفة في طرق ومزارع المواطنين.

ورصد أبرز خروقات مليشيات الحوثي خلال أسبوع على النحو التالي

السبت 18 أبريل:

قصفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية جنوب مديرية التحيتا بالحديدة بقذائف الهاون الثقيل وقذائف عيار 120 بشكل عنيف.

كما استهدفت أحياء سكنية شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 مسببة حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين. وكانت المليشيات قد جددت انتهاكاتها بقصف مناطق متفرقة في مديرية التحيتا ومركز المديرية بقذائف الهاون وقذائف آر بي جي ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.

في السياق ذاته، صعدت المليشيات من قصفها على القرى السكنية والمزارع في منطقة الفازة والجبلية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. كما استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأيضا قامت المليشيات الحوثية بقصف القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون الثقيل وبالأسلحة الرشاشة.

كما فتحت، مليشيات الحوثي نيران معدلاتها الرشاشة والبيكا والدوشكا و14.5 باتجاه الأحياء السكنية في مركز مدينة حيس. كما طال القصف الحوثي عدداً من الأحياء السكنية في أماكن متفرقة من جهتي الشرق والشمال في أطراف المدينة والأماكن المكتظة بالسكان، وانهالت الأعيرة على المساكن، وسببت حالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين.

الأحد 19 ابريل

ردت القوات المشتركة بالسلاح المناسب على مصادر نيران حوثية متنوعة استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين ومنطقة كيلو 16 بمدينة الحديدة.

وفي قطاع الدريهمي قصفت المليشيات الحوثية قرى ومزارع المواطنين جنوب مركز المديرية. وفي حيس اشتبكت وحدات من القوات المشتركة مع عناصر المليشيات جنوب شرق وشمال مركز المديرية لحظة استهدافها للأحياء السكنية في ضواحي المدينة ورصدت تحركات مسلحة المليشيات واستحداثها مواقع عسكرية.

وبالتزامن شهدت مديرية التحيتا اشتباكات مماثلة جراء استهداف بقايا جيوب المليشيات مركز المديرية وقرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة. وفي مديرية بيت الفقيه تعاملت وحدات من القوات المشتركة مع تحركات مسلحة لبقايا جيوب المليشيات الحوثية قادمة من جهة مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية.

الاثنين 20 أبريل

استهدفت بقايا جيوب المليشيات الحوثية جنوب غرب مديرية بيت الفقيه بالأسلحة الرشاشة وقذائف مدفعية الهاون قرى ومزارع النخيل في منطقة الجاح الاستراتيجية ما دفع الوحدات المرابطة لتأمين المنطقة بالرد على مصادر النيران.

وتطور القصف إلى اشتباكات حسمتها القوات المشتركة بضربات مركزة على مخابئ وتحصينات لبقايا جيوب المليشيات شرق الجاح جهة مزارع الحسينية.

Advertisements

وفي قطاع مدينة الدريهمي قامت المليشيات الحوثية باستهداف مواقع القوات المشتركة.

تم جددت استهدافها قرى ومزارع المواطنين بنحو 13 قذيفة مدفعية فضلاً عن قصف بالأسلحة الرشاشة وردت القوات المشتركة على مصادر النيران وقامت بالإشتباك مع عناصر المليشيات موقعة إصابات مباشرة في صفوفها وأخمدت مصادر النيران. بالإضافة إلى إشتباكات مماثلة لبقايا جيوب المليشيات جنوب مديرية التحيتا جراء محاولة تسلل يائسة صوب منطقة الفازة.

الثلاثاء 21 أبريل

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قصفا متواصلا على قرى مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. وقصفت المليشيا الإجرامية، بحسب مصادر محلية، مدينة الدريهمي بقذائف الهاون، كما هاجمت المنازل بالأسلحة الرشاشة عيار 14,5.

الأربعاء 22 أبريل

أبطلت القوات المشتركة عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي قرب مخيم نازحين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. حيث عثرت الفرق الهندسية على عبوة ناسفة في خط الجاح بالقرب من مخيم غليفقة بالمديرية قامت بتأمين المنطقة وتفكيك العبوة وإزالة الخطر من المكان الذي زرعت فيه.

كما قامت المليشيا الحوثية باطلاق نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في منطقة ربع المحل بمدينة حيس، ما اسفر عن إصابة المواطن أحمد عبدالله مشهور الأهدل، البالغ من العمر 35عاماً.

وقدتعرض الأهدل لإصابة بليغة في الرأس برصاص معدل البيكا، وتم إسعافه إلى المستشفى الميداني في حيس، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، قبل تحويله إلى المستشفى الميداني في الخوخة لاستكمال العلاج. وواصلت ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خروقاتها حيث أرسلت طائرة استطلاع بهدف تصوير مواقع المشتركة في الدريهمي وأي أهداف استراتيجية سواء كانت عسكرية او مدنية بهدف استهدافها الا ان المشتركة قامت برصدها واسقاطها وتعد هذه الطائرة العاشرة التي تسقطها المشتركة في الدريهمي منذ بداية فبراير الماضي.

الخميس 23 أبريل

اقدمت مليشيات الحوثي على قصف مساكن المواطنين في الأحياء الشمالية الشرقية في مدينة حيس بثلاث قذائف الهاون. وكان القصف الذي شنته المليشيات تسبب في ذعر وهلع في صفوف المواطنين الذين اضطروا للبقاء في مساكنهم.

علما بأن مليشيات الحوثي تستهدف مساكن المواطنين ومزارعهم في مديرية حيس يوميا بكافة أنواع الأسلحة مما أدى الى سقوط ضحايا قتلى وجرحى .

كما اندلعت اشتباكات جراء خروقات جديدة للمليشيات الحوثية جنوب مدينة الحديدة انتهت بخسائر في صفوفها وفشل ذريع في تحقيق الهدف.

استهدفت المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا بالأسلحة الرشاشة مواقع عسكرية وحاولت التقدم بعناصر انتحارية صوب تبة ذات قيمة عسكرية في قطاع الجبلية ولكن دون جدوى.

وفي سياق خروقاتها لوقف اطلاق النار وجرائمها بحق المدنيين استهدفت المليشيات التابعة لإيران احياء سكنية في مدينة حيس وقرى ومزارع المواطنين جنوب وجنوب شرق مدينة الدريهمي فيما ردت القوات المشتركة بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في مواقع المليشيات.