شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 أسابيع من العزل .. أطفال إسبانيا يستعدون لتذوق الحرية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت إسبانيا اليوم السبت إرشادات تسمح بخروج الأطفال من المنازل بعد ستة أسابيع من إجراءات عزل عام تعد من بين الأشد صرامة في أوروبا في حين أظهرت الأرقام وفاة 378 شخصا بفيروس كورونا اليوم ارتفاعا من 367 أمس.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 22902 اليوم السبت. وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 223 ألفا و759 من 219 ألفا و764 في اليوم السابق.

ومع ذلك، ترى إسبانيا أدلة كافية على أن الفيروس تحت السيطرة لبدء تخفيف القيود.

وبدأ الأطفال تجربة ارتداء الكمامات استعدادا لاستنشاق الهواء النقي للمرة الأولى منذ إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث حالة الطوارئ في 14 مارس آذار.

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وقالت الحكومة إنها ستسمح بخروج الأطفال دون سن 14 عاما اعتبارا من يوم الأحد بما يصل إلى ساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف يوميا بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء مع البقاء على بعد كيلومتر واحد من منازلهم.

ويمكن للبالغين مرافقة ما يصل إلى ثلاثة أطفال لكن لن يسمح للأطفال باستخدام الملاعب المخصصة لهم وسيكون عليهم الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي بأن يبقوا على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.

ولم تذكر الحكومة بعد موعد تخفيف إجراءات العزل للأطفال الأكبر سنا.