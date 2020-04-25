'لمتكم حلوة' على السومرية.. شارك وأربح

تبث قناة السومرية الفضائية طيلة شهر رمضان الكريم برنامجها المنوع "لمتكم حلوة". ويتضمن البرنامج جوائز ومسابقات وتحديات بين الشباب والبنات مع علاء بتي، أنغام القره غولي، زينة أحمد. للمشاركة في البرنامج الذي يبث يومياً في 9:40 مساءً، ارسل رسالة فارغة الى الرقمين زين ٣٩٤٢، اسيا ٤٤٠٠ واربح جوائز قيمة.



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