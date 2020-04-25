لاعبو تشيلسي يرفضون تخفيض الرواتب من أجل الجمعيات الخيرية

وأكد النادي الإنجليزي، أنهم لن يستخدموا نظام تخفيض الرواتب بالنسبة للفريق الأول، ولن يتم المساهمة المالية داخل ستامفورد بريدج.

في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تقارير سكاي سبورتس البريطانية، إلى أن لاعبي تشيلسي كانوا في محادثات حول تخفيضات الأجور بنسبة 10%، وكانت المفاوضات بين ماريا جرانوفسكايا التي تتولى منصب المدير التنفيذي للنادي، مع القائد سيزار أزبيلكويتا.



ومع ذلك، أعلن النادي في بيان رسمي اليوم السبت، انهم لن يطبقوا نظام تخفيض الرواتب، وذلك بعد رفض اللاعبين.

وجاء بيان "البلوز" على النجو التالي:

"مجلس إدارة تشيلسي أجرى محادثات مكثفة مع الفريق الأول للرجال، لمناقشة كيفية المساهمة المالية للنادي خلال أزمة فيروس كورونا".

"كان الهدف من المحادثات هو إيجاد شراكة مفيدة حول ضمان الحفاظ على الوظائف للموظفين، وتعويض المشجعين والمشاركة في الأنشطة من أجل أسباب مختلفة".



"نحن ممتنون في كل الأحوال للفريق لأنه لعب دورًا في مساعدة النادي في الأنشطة وكذلك جميع القضايا الخيرية، التي يدعمونها في بلدانهم الأصلية من خلال مبادرة اللاعبين لدعم الأطباء في كل مكان".

"ونؤكد أن الفريق الأول للرجال في النادي لن يساهم ماليًا بتخفيض الأجور، وبدلًا من ذلك، سيتم توجيه جهودهم وتبرعاتهم إلى دعم الجمعيات الخيرية، وسيستمر النادي في التحدث معهم حول المساهمات المالية لأنشطة النادي".

