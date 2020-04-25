اصابة عنصرين من شرطة الطوارئ بنيران قناص شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، السبت، باصابة عنصرين من شرطة الطوارئ بنيران قناص شمال شرقي ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عنصرين من شرطة الطوارئ اصيبا بنيران قناص لداعش بين قريتي الكبة وابو كرمة في منطقة الوقف شمال شرقي ديالى".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عنه، إنه "تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج".
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