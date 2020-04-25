تطبيعية اتحاد الكرة تلغي عقود المستشارين وتسمي رئيسين جديدين للجنتين

وذكرت الهيئة في بيان تلقته الخليج 365، أن "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، عقدت اليوم اجتماعها الدوري السابع بحضور رئيس الهيئة اياد بنيان وجميع الاعضاء والامين العام عبر الدائرة الالكترونية".وأوضحت انه "تم اتخاذ العديد من المقررات: تسمية الزميل هشام محمد ابراهيم ناطقا اعلاميا للهيئة، وطه عبد حلاته رئيسا للجنة الأمنية واذهان محمد جاسم رئيسا للجنة النسوية ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الغاء جميع عقود العاملين بصفة مستشار البالغ عددهم 23".

وتابعت أن "الهيئة التطبيعية، ستعقد في الايام المقبلة اجتماعا مع اندية الدوري الممتاز لمناقشة العديد من القضايا المهمة".