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حصيلة الوفيات بكورونا في بريطانيا تتجاوز الـ20 ألفاً

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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم السبت عتبة الـ20 ألفاً، مع تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات الجديدة.
وأكدت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 813 وفاة جديدة بسبب الوباء، أي أكبر معدل منذ 21 أبريل، ليصبح إجمالي عدد الضحايا 20319 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4913 إصابة جديدة بالفيروس (بعد تسجيل 5386 في اليوم السابق)، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 148377.


ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لضحايا الوباء في المملكة المتحدة أكبر بكثير من هذه الأرقام الرسمية، لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات وخاصة في دور رعاية المسنين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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