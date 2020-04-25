انتحار شخص برمي نفسه في نهر الفرات غرب الرمادي

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، السبت، بانتحار شخص برمي نفسه في نهر الفرات غرب مدينة الرمادي. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً من أهالي الريحانه في قضاء عنه 210كم غرب مدينة الرمادي، أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات بعد ربط جسمه بحجر وحبل". وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير الى انتحاره بسبب حالته النفسية والعوز المادي".



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