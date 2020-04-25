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صحيفة إسبانية تكشف خطة برشلونة للتعاقد مع نيمار

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2020-04-25 | 17:01

صحيفة إسبانية تكشف خطة برشلونة للتعاقد مع نيمار

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كشفت صحيفة إسبانية أن نادي سيغير خطته هذه المرة بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي دا سيلفا.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن إدارة برشلونة تعلم أن التعاقد مع نيمار لن يكون سهلا، مضيفة "لكنها ستفعل كل ما في وسعها لإعادة اللاعب إلى الكامب نو".

ويتابع برشلونة تطورات ومستجدات اللاعب مع فريقه باريس سان جرمان، حيث ينتظر أن يعود نيمار إلى فرنسا شهر مايو المقبل، بعد رفع البلاد القيود التي كانت مفروضة بسبب .

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وأوضح المصدر أن خطة الفريق الإسباني تكمن هذه المرة في "المراقبة قبل التحرك"، أي أن إدارة البارصا ستنتظر من اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أن يبلغ مسؤولي النادي الباريسي بأنه لا يرغب في تجديد عقده، قبل الدخول على خط المفاوضات.

وأضاف "لقد تعلم برشلونة من المفاوضات السابقة مع باريس سان جرمان أنه لا يجب استباق الأحداث، وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي أن يعبر نيمار عن رفضه الاستمرار في فرنسا، آنذاك سيتدخل مسؤولو برشلونة للضغط بقوة من أجل إتمام الصفقة".


وأشارت الصحيفة إلى إمكانية فتح الميركاتو الصيفي من أغسطس إلى غاية يناير، مما يعني أن المفاوضات قد تستمر لأشهر عدة.

وكان مسؤولو سان جرمان عرضوا على النجم البرازيلي تمديد عقده إلى غاية 2025، إلا أن المحادثات بين الطرفين توقفت.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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