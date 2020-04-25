الصين تعلن رفضها أي تحقيق دولي حول مكان نشأة كورونا ومصدره

أعلنت المتحدثة باسم السفارة الصينية لدى لندن شين وان، السبت، رفض حكومة بلادها أي تحقيق دولي، حول مكان نشأة فيروس كورونا المستجد ومصدره.
وتتهم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما الصين، بنشر معلومات كاذبة حول فيروس كورونا، مؤكدة أن "حكومة بكين تعمدت عدم إخبار العالم بأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر على مدار شهر كامل قبل وصوله إلى مقاطعة هوبي الصينية".
وترجح بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أن "الفيروس نشأ في سوق شعبي للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية".
من جهتها، تنفي الصين هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، رغم إصدارها تعليمات جديدة لمواطنيها بشأن مخالطة هذه الحيوانات واستهلاك لحومها.
ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأيام الماضية انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية السلطات الصينية في تغطية الجائحة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 820 ألف حالة، والأولى من حيث حصيلة الوفيات بحوالي 46 ألف حالة.
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