المير الرمضاني يصل لـ6 ولايات سودانية وزعماء القبائل يشكرون قيادة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبّر السودانيون عن امتنانهم وسعادتهم من دعم أم الإنسانية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بتسيير جسر جوي من 4 طائرات بين الخرطوم وأبوظبي.

عبدالباسط حمزة.. قصة سقوط الخزانة السرية لإخوان السودان



لتوفير مواد غذائية من مختلف المواد التموينية الضرورية للأسر طوال شهر رمضان، شملت أكثر من ألف وستين طردا تسلمها نظار القبائل والأسر.

اتفاق بين الحكومة السودانية ومسار دارفور حول عضوية "السيادي"



تأتي مبادرات الإمارات الإنسانية لدعم 6 ولايات سودانية خلال شهر رمضان بـ160 طنا من المساعدات الغذائية، يستفيد منها 23 ألف مواطن.