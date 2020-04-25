القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبّر السودانيون عن امتنانهم وسعادتهم من دعم أم الإنسانية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بتسيير جسر جوي من 4 طائرات بين الخرطوم وأبوظبي.
عبدالباسط حمزة.. قصة سقوط الخزانة السرية لإخوان السودان
لتوفير مواد غذائية من مختلف المواد التموينية الضرورية للأسر طوال شهر رمضان، شملت أكثر من ألف وستين طردا تسلمها نظار القبائل والأسر.
اتفاق بين الحكومة السودانية ومسار دارفور حول عضوية "السيادي"
تأتي مبادرات الإمارات الإنسانية لدعم 6 ولايات سودانية خلال شهر رمضان بـ160 طنا من المساعدات الغذائية، يستفيد منها 23 ألف مواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر المير الرمضاني يصل لـ6 ولايات سودانية وزعماء القبائل يشكرون قيادة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.