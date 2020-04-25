أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 444 حالة.

وأضاف، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الأردنية على "تويتر"، أنi تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 332.