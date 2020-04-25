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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

السبت 2020/4/25 05:33 م بتوقيت أبوظبي

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 444 حالة.

وأضاف، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الأردنية على "تويتر"، أنi تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 332.

 

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