تعرف على عدد السفن التابعة للبحرية الأمريكية التي خرجت عن الخدمة بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

ذكرت صحيفة "ناشيونال انتريست" أنه إلى الآن تم تسجيل وباء "كوفيد-19" على متن 26 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، حيث خرجت جميعها عن الخدمة ومنها ما رسى في الموانئ ومنها ما انتقل إلى أماكن الصيانة.

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ووفقا للصحيفة، فإن القيادة العسكرية الأمريكية لم تعلن عن العدد الإجمالي للبحارة المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم تقديم قائمة كاملة بجميع السفن التي عثر على متنها فيروس "كورونا"، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى وجود 90 سفينة في البحر والتي لم تبلغ عن وجود أي إصابات بالفيروس على متنها.

وفي وقت سابق، تم العثور على فيروس "كورونا" على متن حاملة الطائرات "روزفلت"، حيث أصيب أكثر من 710 من طاقمها، ولم تظهر أعراض المرض لدى أكثر من 25% منهم، وتجري قيادة القوات البحرية الأمريكية تحقيقا للكشف عن كيفية وصول الفيروس التاجي إلى متن السفينة.

وفي الوقت نفسه، تستعد حاملة الطائرات "USS Nimitz" للإبحار، بعد أن خضع طاقمها للحجر الصحي لمدة 14 يوما.