شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 444 حالة.



وأضاف، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الأردنية على "تويتر"، أنi تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 332.

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