شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا زاد 711 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 18084 حالة.



ورفعت الوفيات الجديدة التي سجلت في إنجلترا إجمالي وفيات كورونا في عموم بريطانيا إلى 19564، فيما وصل عدد الإصابات في المملكة المتحدة إلى 144635.

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