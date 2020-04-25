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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا.. تسجيل 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات رسمية في إندونيسيا، السبت، تسجيل 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 8607 إصابات.
ووفقا للبيانات التي أعلنها المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، سُجلت 31 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 720.
وتعد إندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولديها حاليا أكبر عدد وفيات بالمرض في آسيا بخلاف الصين.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي ومساعدات أخرى لم يحددها لإندونيسيا لمساعدتها على التصدي للجائحة بناء على طلب من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
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