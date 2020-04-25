آبي أحمد مهنئا بحلول رمضان: لنتضامن من أجل تخفيف عواقب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، السبت، خلال رسالة تهنئة للعالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، إلى التضامن الإنساني لتخفيف العواقب الاجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.



وقال آبي أحمد إن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام في ظل أوضاع صعبة للغاية بسبب تفشي كورونا وانتشاره في جميع أنحاء العالم، داعيا الله أن يرفع هذا البلاء عن سائر البلدان.

وأشار، خلال الرسالة التي وجهها إلى رؤساء وملوك وزعماء العالم والشعوب العربية والإسلامية، إلى أن حكومة بلاده ومؤسساتها الدينية قررت في ظل هذه الظروف الراهنة فرض عدد من شروط السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لتجنب تفشي كورونا.

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وأوضح أنه من ضمن هذه الإجراءات غلق أبواب جميع المساجد والكنائس ودور العبادات، منوها بأن الأوضاع الراهنة تتطلب منّا جميعا العمل معا لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة بالتضامن الإنساني، الذي يعمل على تخفيف العواقب الاقتصادية والاجتماعية المدمرة بسبب انتشار كورونا، وكذلك التهديد الوجودي الناجم عن اختلال المناخ العالمي.

وأعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة الماضي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 حالة بالبلاد.

وصدّق البرلمان الإثيوبي في جلسة استثنائية، مؤخرا، على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوائل الشهر الجاري، أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 5 أشهر، بهدف السيطرة على انتشار الفيروس.