تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي.. الإفراج عن 4 آلاف سجين بمناسبة عيد تحرير سيناء

قام قطاع السجون بالإفراج عن 4011 سجيناً، اليوم السبت، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لعام 2020.
وذكرت وسائل إعلامية أن قطاع السجون قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وأضافت أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 3778 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
وأضافت أن اللجنة العليا للعفو باشرة فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي هذ في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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