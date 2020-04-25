في ذكرى تحرير سيناء.. السيسي: «تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في مثل هذا اليوم نجحت مصر في استعادة كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.

وقال الرئيس السيسي في تغريدات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء. تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك".

وأضاف الرئيس: "تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة".

واختتم الرئيس السيسي تغريداته بالقول: "عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.. كل عام وأنتم بخير".