مسؤولة صينية: الحكومة الصينية ترفض أي تحقيق دولي حول مكان نشأة كورونا ومصدره

أشارت المتحدثة باسم السفارة ​الصين​ية لدى لندن شين وان، إلى "رفض حكومة بلادها أي تحقيق دولي حول مكان نشأة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" ومصدره".

وأشارت وان، إلى أن "الهدف من مطالبة بعض الجهات بإجراء تحقيق في الأمر، سياسي بحت، رافضة الادّعاء بأن معرفة مصدر الفيروس ونشأته ستساعد في التعامل معه ومواجهته".

وترجح بعض الدول الأوروبية و​الولايات المتحدة​، أن "الفيروس نشأ في سوق شعبي للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية"، في حين تتهم دول مثل ​بريطانيا​ و​فرنسا​ وغيرهما، الصين بنشر معلومات كاذبة حول فيروس كورونا، مؤكدة أن "حكومة بكين تعمدت عدم إخبار العالم بأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر على مدار شهر كامل قبل وصوله إلى مقاطعة هوبي الصينية".