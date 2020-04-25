بيلوسي: إبادة الأرمن وصمة عار سعى الكونغرس إلى تصحيحها

أشارت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، إلى أنه "لا يمكن إنكار جريمة إبادة ​الأرمن​ ولذلك سعى ​الكونغرس​ إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح".

وشددت بيلوسي على أن "الأعمال البربرية الرهيبة التي تم ارتكابها ضد الأرمن وصمة عار"، موضحةً أنه "اليوم نكرم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين".

من جهته أكد السيناتور الديمقراطي بوب كيسي، ضرورة "رفض هذا النوع من الكراهية"، لافتاً إلى أن "الإبادة الجماعية ضد الأرمن هي جريمة ضد الإنسانية".