أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 813 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد ضحايا الوباء 20319 حالة، بعد أن كانت الحصيلة الإجمالية في وقت سابق من اليوم 19506 حالات.
وفي وقت سابق، أشار وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إلى أن "الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع، للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، في ظل الزيادات المقلقة للغاية بحصيلة الوفيات".
ولفت جوف إلى أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا، بأننا لا ينبغي أن نفكر في رفع هذه القيود".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البريطانية: إجمالي عدد الوفيات بكورونا يتجاوز الـ 20 ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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