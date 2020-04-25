ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت عتبة الـ 5 مليون اختبار مخصص لكورونا

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أن "​الولايات المتحدة​ تجاوزت عتبة الـ 5 مليون اختبار مخصص ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم"، منوّهاً بأنه "في الواقع، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة".

كما أكد أن "العديد من مواقع الاختبار مفتوحة ومتاحة"، مشدداً على ضرورة "عدم تصديق الأخبار المزيفة".

وفي السياق، أشارت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية في الحصيلة الأخيرة التي أصدرتها أمس الجمعة، إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوز الـ 50 ألف إصابة.