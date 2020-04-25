لافروف: الخلافات بأوروبا مستمرة بخصوص من سيتحمل مسؤولية التغلب على الأزمة

أشار ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​، إلى "تعاظم دور الدول في ظروف جائحة ​كورونا​"، لافتاً إلى أن "ذلك يظهر بوضوح في جميع أنحاء العالم".

ولفت لافروف، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الاستنتاج الذي يطرح نفسه من هذا الجزء من التناقضات، هو ظهور زيادة حادة في دور الدول. انظروا، في أي جزء من العالم حيث توجد اتحادات تكاملية، وحيث لا توجد"، مفيداً بأنه "في الدور الأول تأخذ الدول على عاتقها تحمل المسؤولية عن ضمان سلامة مواطنيها".

كما شدد على أن "الدول المختلفة تحاول الاعتماد بشكل أكبر على نفسها في مكافحة انتشار الفيروس"، منوّهًا بأنه "أخذ يظهر بوضوح التململ والتعب من البيروقراطية فوق الوطنية ذات الطابع التدخلي، وهذا يبدو واضحًا في ​الاتحاد الأوروبي​".

وأفاد لافروف بأن "الخلافات مستمرة داخل هذا الاتحاد بخصوص من سيتحمل مسؤولية التغلب على هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن "الأجندة التي روجت لها ​روسيا​ في السياسة العالمية قبل وقت طويل من انتشار جائحة الفيروس، تؤكد أهميتها في الظروف الحالية".

Advertisements

وأوضح أن "قرارات ​مجموعة العشرين​ تبرهن على اهتمام دول العالم، بتضافر الجهود لمكافحة الجائحة".

بموازاة ذلك، أشاد لافروف، بنجاح منظمة الصحة العالمية في لعب دورها كهيئة تنسيقية في قضايا الرعاية الصحية الدولية، مشيراً إلى أن "لا يتصف أحد بالكمال، ولا أحد مثاليًا".

ولفت إلى أنه "لا ينبغي للمرء أن ينسى أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة يتم تحديد وتنفيذ أنشطتها من قبل الدول الأعضاء فيها"، معتبراً أنه "حتى وقت قريب، لم تجد هذه الدول أي مآخذ على المنظمة أو شكاوى أو ملاحظات".