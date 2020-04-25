روحاني: لضرورة تخطيط اقتصاد إيران بناءً على استمرار كورونا حتى نهاية آذار

لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماعه مع رؤساء شركات خاصة في إيران، إلى "ضرورة التخطيط للإنتاج في البلاد بناءً على وجهة نظر متشائمة، بأننا قد نواجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى نهاية العام الفارسي في شهر آذار المقبل".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 76 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس الإجمالي إلى 5650 وفاة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 89328 إصابة.
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