الوزير فهمي عدل مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات الصناعية والتجارية

أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قرارا عدل بموجبه مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية والصناعية.
ويشير القرار، في أبرز بنوده، إلى أن توقيت عمل جميع أنواع المصانع هو 24 ساعة، على أن يتم تحديد مواقيت العمل على أساس مناوبات بحسب طبيعة العمل، أما بالنسبة إلى أسواق الجملة فإن التوقيت هو بين الساعة 3:00 و17:00، ومستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية 24 ساعة، أما مستودعات المواد الغذائية فهو بين الساعة 5:00 و17:00.
أما بالنسبة إلى محلات بيع المفرق (سوبر ماركت، ميني ماركت، محلات الألبان والأجبان والخضار والفواكه، ملحمة، مسمكة، دواجن، الحلويات، باتيسري، الكرواسان، المعجنات، فول، المحامص والمطاحن، بيع المياه، مطاعم ومحلات بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة) فهو بين الساعة 5:00 و21:00.
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