الوزير فهمي عدل مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات الصناعية والتجارية

أصدر وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ قرارا عدل بموجبه مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية والصناعية.

ويشير القرار، في أبرز بنوده، إلى أن توقيت عمل جميع أنواع ​المصانع​ هو 24 ساعة، على أن يتم تحديد مواقيت العمل على أساس مناوبات بحسب طبيعة العمل، أما بالنسبة إلى أسواق الجملة فإن التوقيت هو بين الساعة 3:00 و17:00، ومستودعات توزيع ​الأدوية​ والمعدات الطبية 24 ساعة، أما مستودعات المواد الغذائية فهو بين الساعة 5:00 و17:00.

أما بالنسبة إلى ​محلات​ بيع المفرق (سوبر ماركت، ميني ماركت، محلات الألبان والأجبان والخضار و​الفواكه​، ملحمة، مسمكة، دواجن، الحلويات، باتيسري، الكرواسان، المعجنات، فول، المحامص والمطاحن، بيع ​المياه​، مطاعم ومحلات بيع المأكولات الجاهزة و​الوجبات السريعة​) فهو بين الساعة 5:00 و21:00.