النشرة: جريحان في حادثي سير عند مدخل صيدا الشمالي وشارع رياض الصلح

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا عن وقوع حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي بين سيارة من نوع بيجو واخرى من نوع مرسيدس ما ادى الى سقوط جريحين.
وقد حضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر الصليب الأحمر اللبناني حيث تم نقل اصابة الى مستشفى صيدا الحكومي فيما تم اسعاف الاصابة الثانية ميدانيا.
وفي شارع رياض الصلح في صيدا وقع حادث سير بين سيارة من نوع تويوتا وسيارة معدة للنقل من نوع فولزفاغن. وقد حضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.
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