النشرة: جريحان في حادثي سير عند مدخل صيدا الشمالي وشارع رياض الصلح

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ عند مدخل صيدا الشمالي بين ​سيارة​ من نوع بيجو واخرى من نوع ​مرسيدس​ ما ادى الى سقوط جريحين.

وقد حضر الى المكان عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ حيث تم نقل اصابة الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ فيما تم اسعاف الاصابة الثانية ميدانيا.

وفي شارع ​رياض الصلح​ في صيدا وقع حادث سير بين سيارة من نوع ​تويوتا​ وسيارة معدة للنقل من نوع فولزفاغن. وقد حضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.

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