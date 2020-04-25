سقوط جرحى بحوادث سير عدة بسب الأمطار في مناطق مختلفة

وقع عدد من ​حوادث السير​ في أكثر من منطقة نتيجة ​الامطار​ التي تساقطت، مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى، رغم أن غرفة التحكمة المروري سارعت فور بدء المطر إلى الطلب من السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط ​أمطار​ تسبب انزلاقات وصدامات مرورية".

وفي السياق، ادى تصادم بين سيارتين احداهما رباعية الدفع، على اوتوستراد عمشيت- حبالين، إلى إصابة 3 أشخاص، اضطر عناصر ​الدفاع المدني​ من مركز جبيل، إلى استخدام أدوات الإنقاذ الهيدروليكية، لسحب اثنين منهم من إحدى السيارتين التي تضرر هيكلها.

كما أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن حوادث أخرى، منها:

Advertisements

- جريح نتيجة تصادم بين 5 مركبات على جسر الدورة- المسلك الشرقي، سبب ازدحاما مروريا.

- جريح نتيجة تصادم بين ​دراجة نارية​ و3 مركبات أول جسر الدورة- المسلك الغربي.

- جريحان في تصادم بين مركبتين في محلة الرميلة.