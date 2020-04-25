سقوط جرحى بحوادث سير عدة بسب الأمطار في مناطق مختلفة

وقع عدد من حوادث السير في أكثر من منطقة نتيجة الامطار التي تساقطت، مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى، رغم أن غرفة التحكمة المروري سارعت فور بدء المطر إلى الطلب من السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار تسبب انزلاقات وصدامات مرورية".
وفي السياق، ادى تصادم بين سيارتين احداهما رباعية الدفع، على اوتوستراد عمشيت- حبالين، إلى إصابة 3 أشخاص، اضطر عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل، إلى استخدام أدوات الإنقاذ الهيدروليكية، لسحب اثنين منهم من إحدى السيارتين التي تضرر هيكلها.
كما أفادت غرفة التحكم المروري عن حوادث أخرى، منها:
- جريح نتيجة تصادم بين 5 مركبات على جسر الدورة- المسلك الشرقي، سبب ازدحاما مروريا.
- جريح نتيجة تصادم بين دراجة نارية و3 مركبات أول جسر الدورة- المسلك الغربي.
- جريحان في تصادم بين مركبتين في محلة الرميلة.
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