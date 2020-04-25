الكنيسة القبطية الارثوذكسية ودعت رئيسها الاب رويس الاورشليمي

دعت ​الكنيسة القبطية​ الارثوذكسية في ​لبنان​ رئيسها الاب ​رويس الاورشليمي​ في مأتم في ​كنيسة السيدة​ ​العذراء​ ومار مرقس الرسول في ​سن الفيل​. وترأس ​الصلاة​ الجنائزية ​مطران​ ​جبل لبنان​ و​طرابلس​ للسريان الأرثوذكس مار ثيوفيلوس ​جورج صليبا​. وأشاد صليبا بجهود الاب الراحل فى الخدمة وتوطيد علاقات ​المحبة​ بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسائر الكنائس فى لبنان، مستعرضا "شريطا من حياته المباركة الذي خلف فيها اسما حسنا وذكرا صالحا"، معتبرا انه "أراح ضميره في هذا ​العالم​، لذلك استحق الفوز بالعالم الآتي، وهو اليوم في بيت الآب يتنعم مع المختارين الذين استحقوا ان يفوزوا بهذا المجد الذي هو مصير الصالحين".

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