بارود لتلفزيون النشرة: هناك تفكير بوضع تشريع يفرض إعادة الأموال المحولة للخارج بعد فترة 17 تشرين الاول 2019

رأى الوزير السابق ​زياد بارود​، في حديث لـ"تلفزيون ​النشرة​"، هناك إشكالية أخلاقية كبيرة في قبول ​المصارف​ تحويل مليارات من ال​دولار​ات إلى الخارج، في الوقت الذي كان فيه المواطن غير قادر على سحب أكثر من 200 دولار في الاسبوع كحد أقصى من حسابه، وومنوع من تحويل أي مبلغ إلى الخارج حتى لو كان ذلك لأسباب عائلية أو طبية أو غيرها، الأمر المخالف لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون.

وفي حين أشار بارود إلى أن هناك على ما يبدو تفكيراً في وضع تشريع جديد يفرض على من حول أموالاً إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، لغير الغايات التربوية أو الصحية إعادة هذه الأموال إلى ​لبنان​، معتبراً أن هذه الدعوة في حال عدم التجاوب معها يبدو أن هناك تفكيراً في ​عقوبات​ جزائية بحق من لا يمتثل معها، لافتاً إلى أن الموضوع بحاجة إلى المزيد من البحث، لكن من حيث المبدأ القانون لا يستطيع أن يجرم طالما أنه لم يكن هناك نصاً يجرم، أي من غير المقبول أن يقول القانون أن كل من حول بعد هذا التاريخ هناك جرم جزائي وملاحقة جزائية بحقه، لكن الدعوة إلى الإعادة تحت طائلة أخذ تدابير جزائية ممكنة، معتبراً أن هناك حاجة للتدقيق أكثر في الصياغة التي ستعتمد، معرباً عن إعتقاده بأن هذا الأمر سيسمح بإعادة أموال غير قليلة.