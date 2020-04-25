هنأت مفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، "مدراء المدارس الرسمية الذين استفادوا من القانون رقم 73 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والذي أنصفهم بإعطائهم حقهم بالتعويض عن بدل الإدارة بنسبة 10% من تاريخ تكليفهم بالأعمال الإدارية في المؤسسات التربوية، و5% بعد الإنتهاء من دورة الإعداد في كلية التربية، وهو الحق الذي حرموا منه في السابق".
وأشارت إلى أن رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، كانت قد قدمت اقتراح القانون "خلال تولي عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب وزارة التربية والتعليم العالي الذي قام بجهد أساسي بشأنه، ثم بالتنسيق معه تم التمني على رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراجه من خارج جدول الأعمال في الجلسة التشريعية الأخيرة، وبالضغط مع كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب لإقراره، حرصا منه على حق المدراء ببدل الإدارة، والتأكيد أن المدرسة الناجحة يديرها المدير الناجح".
كانت هذه تفاصيل خبر الاشتراكي: القانون 73 أنصف مدراء المدارس الرسمية بالتعويض عن بدل الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.