الاشتراكي: القانون 73 أنصف مدراء المدارس الرسمية بالتعويض عن بدل الإدارة

هنأت مفوضية التربية والتعليم في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، في بيان، "مدراء ​المدارس الرسمية​ الذين استفادوا من القانون رقم 73 الذي أقره ​مجلس النواب​ مؤخرا، والذي أنصفهم بإعطائهم حقهم بالتعويض عن بدل الإدارة بنسبة 10% من تاريخ تكليفهم بالأعمال الإدارية في ​المؤسسات التربوية​، و5% بعد الإنتهاء من دورة الإعداد في كلية التربية، وهو الحق الذي حرموا منه في السابق".



وأشارت إلى أن رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، كانت قد قدمت اقتراح القانون "خلال تولي عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب ​وزارة التربية والتعليم العالي​ الذي قام بجهد أساسي بشأنه، ثم بالتنسيق معه تم التمني على رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراجه من خارج جدول الأعمال في ​الجلسة التشريعية​ الأخيرة، وبالضغط مع كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب لإقراره، حرصا منه على حق المدراء ببدل الإدارة، والتأكيد أن المدرسة الناجحة يديرها المدير الناجح".